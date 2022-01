Calciomercato Milan, su Kessiè è forte il pressing del Tottenham

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo Sky Sport Uk il Totteham lavora per ingaggiare Kessiè in vista della prossima estate: le ultime sul calciomercato Milan

Secondo quanto riportato dal collega inglese Lyall Thomas, giornalista di SkySportsUK, il Tottenham vorrebbe ingaggiare Franck Kessié già durante questa finestra di mercato.

Il centrocampista ivoriano piace moltissimo ad Antonio Conte, il quale vorrebbe, dunque, chiudere il contratto con lui a gennaio per portarlo tra le fila degli Spurs a zero in estate