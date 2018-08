Calciomercato Milan: Suso ed il suo agente sono arrivati a Casa Milan

Il giocatore del Milan Suso e il suo procuratore sono arrivati a Casa Milan per discutere del futuro dello spagnolo. In ballo c’è anche l’ipotesi di uno scambio con la Roma

Entra nel vivo la trattativa che potrebbe vedere un clamoroso scambio di mercato tra la Roma ed il Milan. I giallorossi, difatti, stanno cercando di convincere il Diavolo a cedere l’esterno Suso per una cifra vicina ai 18 milioni di euro a cui si aggiungerebbe il cartellino del centravanti Diego Perotti come contropartita tecnica. Dopo l’incontro di ieri tra gli agenti dei due giocatori e la dirigenza del club capitolino, presso il centro Sportivo Fulvio Bernardini di Roma, pochi minuti fa l’ala spagnola e il suo procuratore Alessandro Lucci sono arrivati a Casa Milan per discutere quasi sicuramente del futuro del giocatore.

Le possibili alternative in ballo sono due: il rinnovo con il club rossonero o lo scambio con la Roma che porterebbe a Milano l’argentino Perotti. Operazione non troppo semplice, per la quale le parti stanno lavorando molto data l’imminente chiusura del calciomercato, prevista per venerdì prossimo 17 agosto.