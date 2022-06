Calciomercato Monza, Galliani non si ferma: sondaggio per Pereyra dell’Udinese

Calciomercato Monza: il club brianzolo è lanciatissimo, il nuovo obiettivo sarebbe Roberto Pereyra dell’Udinese

Il Monza non si ferma ed è lanciatissimo sul fronte calciomercato in vista del primo campionato di Serie A della sua storia. Dopo aver raccolto il sì di Stefano Sensi, il club brianzolo avrebbe ora in mente un nuovo colpo a centrocampo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Galliani avrebbe fatto un sondaggio con l’Udinese per Roberto Pereyra. L’argentina va in scadenza tra un anno con i bianconeri e per questo potrebbe essere un’occasione per il Monza.