Calciomercato Monza, maxi offerta per Pinamonti: ora l’attaccante è vicino

Calciomercato Monza: i brianzoli hanno alzato l’offerta all’Inter per Pinamonti e ora l’attaccante sarebbe vicinissimo

Il Monza pensa in grande in vista della sua prima storica stagione in Serie A e sarebbe vicina al primo colpo da 90 della sua finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club brianzolo avrebbe alzato l’offerta all’Inter per Andrea Pinamonti.

15 milioni tra parte fissa e bonus, cifra che si avvicina molto ai 20 richiesti dai nerazzurri. La distanza tra le parti non è quindi per nulla complicata da cucire. La palla poi spetterà all’attaccante che ha anche altre proposte.