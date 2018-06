Mertens avverte: «Resto al Napoli? Devo capire cosa è successo con Sarri»

Cardine dell’attacco del Napoli di Maurizio Sarri, Dries Mertens è stato enigmatico sul suo futuro: ecco le parole del belga a Premium Sport

18 reti in Serie A, prestazioni di altissimo livello e carisma da trascinatore: Dries Mertens si è confermato come cardine del Napoli targato Maurizio Sarri. Ma ora, con l’addio del tecnico toscano e l’arrivo di Carlo Ancelotti, l’attaccante belga resterà? A tal proposito l’ex PSV Eindhoven è stato parecchio enigmatico…

Ecco le parole dell’attaccante a Premium Sport: «Vediamo com’è la storia: non ho capito la vicenda con Sarri, quando torno vediamo». Poi sulla clausola rescissoria di 28 milioni di euro: «Sì, ma ho due anni di contratto con il Napoli e qui sto bene. Hamsik ha detto che Ancelotti è determinante? Anche Sarri era buono per me, io guardo la squadra e la squadra è forte, il mister non è la cosa più importante».