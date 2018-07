Calciomercato Napoli, ecco un giovane talento per Ancelotti

Il calciomercato dei partenopei deve ancora decollare. In questa situazione di stallo, la società ha optato per un investimento dal futuro assicurato. Va interpretato in quest’ottica l’acquisto di Matteo Stoppa, classe 2000 proveniente dal Novara

Qualcosa si muove. Tassello dopo tassello, il mosaico partenopeo comincia a prendere forma. Dopo alcuni innesti di spicco come Fabian Ruiz, Verdi e Meret, la dirigenza del Napoli lavora alacremente per regalare ad Ancelotti altri giocatori funzionali alla sua idea di calcio. Molte trattative sono ancora nella loro fase embrionale, altre non sembrano volersi sbloccare. In questa fase di stallo apparente, la squadra mercato degli azzurri ha deciso di spingere sull’acceleratore per ingaggiare uno dei maggiori prospetti del calcio italiano.

Matteo Stoppa rientra a tutti gli effetti in questa categoria. Parliamo di un attaccante esterno classe 2000 proveniente dalle giovanili del Novara. Titolare fisso della nazionale italiana Under 18, è stato preso dal Napoli per 800 mila euro. Le referenze sono davvero importanti: per struttura fisica e modo di giocare ricorda Lorenzo Insigne, la tecnica e la velocità sono le sue caratteristiche dominanti. Il giovane talento Biellese vede anche la porta: l’ultima stagione nella primavera della compagine piemontese gli ha lasciato in dote 20 gol in 24 presenze. Un bottino niente male per un attaccante di fascia. Matteo Stoppa si aggregherà inizialmente alla primavera partenopea ma, di certo, Ancelotti lo terrà sotto osservazione. Si muove, dunque, il mercato del Napoli. Per i vari Sabaly o Vrsaljko ci sarà ancora tempo. Per questi giovani craque del calcio italiano, invece, bisogna essere celeri e muoversi d’anticipo. Il blitz di altre big europee è sempre dietro l’angolo. E questo il Napoli lo sa benissimo.