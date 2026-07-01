Calciomercato Napoli: Gila aspetta ma spuntano due alternative. Intanto Allegri elegge i suoi intoccabili, si riparte da loro!

Calciomercato Napoli: due alternative se non dovesse arrivare Gila. Allegri elegge i suoi intoccabili, non partono!

Il Napoli è pronto a dare il via a un nuovo e ambizioso ciclo tecnico. È ormai soltanto una questione di ore per l’ufficialità da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: Max Allegri sarà il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico livornese, dopo aver chiuso l’esperienza al Milan con la risoluzione del contratto, si lega al club partenopeo con un accordo triennale fino al 2029. Per Allegri si tratta di un curioso ricorso storico, dato che si troverà a raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte, proprio come accaduto nel 2014 alla Juventus. L’obiettivo fissato dalla proprietà è chiaro: mantenere la squadra competitiva ai vertici in Italia e fare strada in Champions League nell’anno del centenario del club.

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Il programma del ritiro e le stelle della rosa

Di rientro dalle vacanze, Allegri è già al lavoro con il direttore sportivo Giovanni Manna per pianificare la preparazione estiva. I test atletici inizieranno a metà mese a Castel Volturno, per poi spostarsi nei tradizionali ritiri di Dimaro Folgarida (17-27 luglio) e Castel di Sangro (30 luglio – 13 agosto).

Sul piano tattico – secondo il Corriere dello Sport – si valuta il ritorno alla difesa a quattro, potendo contare su certezze come Meret, Di Lorenzo e Rrahmani. In mezzo al campo, oltre a Lobotka e McTominay, i riflettori sono puntati su Kevin De Bruyne, definito da Manna «centrale nel progetto tecnico». In attacco, Max ripartirà dai neo-riscattati Alisson (16 milioni dallo Sporting) e Rasmus Hojlund (44 milioni dallo United), oltre al sogno Romelu Lukaku, attualmente impegnato al Mondiale in America.

Fascia destra: l’assalto a Anan Khalaili e le alternative

Il mercato in entrata è subordinato a una regola chiara del club: sfoltire l’ampia rosa prima di acquistare. L’obiettivo numero uno per la corsia destra è Anan Khalaili, esterno ventunenne dell’Union Saint-Gilloise. Nonostante l’accordo quinquennale già raggiunto con il calciatore, c’è una distanza di circa 10 milioni tra i club: l’offerta azzurra è di 15 milioni di euro, ritenuta bassa dai belgi che devono versare il 15% al Maccabi Haifa. Sul giocatore c’è anche il forte interesse dell’Inter. Le prime alternative pronte sul taccuino di Manna portano a Dodo della Fiorentina e Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

La difesa: il nodo Mario Gila e le altre piste

Per il reparto arretrato, salutato Juan Jesus, gli occhi sono puntati su Mario Gila della Lazio. C’è già l’intesa con lo spagnolo fino al 2031, ma la trattativa con Lotito non decolla a causa delle alte richieste della Lazio, condizionate dal 50% della rivendita destinato al Real Madrid. Su Gila si registra anche l’inserimento dell’Atalanta, pronta a offrire 25 milioni per sostituire l’infortunato Hien. Più sullo sfondo rimangono i profili di Kovar e Vicario per la porta, mentre a centrocampo l’arrivo di Rios del Benfica resta legato alla possibile cessione di Anguissa.