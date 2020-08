Calciomercato Napoli, gli azzurri tentano l’assalto a Vlasic. Il trequartista del CSKA Mosca vale 20 milioni di euro

Il Napoli continua a muoversi sul mercato. Gli azzurri – come riportato da La Gazzetta dello Sport – avrebbero messo nel mirino Vlasic, trequartista del CSKA Mosca.

Al momento il giocatore viene valutato ben 20 milioni di euro, prima però sarà necessario guardare in casa per poter cedere gli esuberi. Poi si potrà pensare al mercato in entrata, per poter regalare un nuovo trequartista a Rino Gattuso.