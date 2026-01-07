Calciomercato Napoli: spunta il Nottingham Forest! Può lasciare gli azzurri a gennaio e approdare in Premier. Cosa succede

Calciomercato Napoli: il Nottingham Forest è interessato a questo giocatore azzurro. Tutti i dettagli del possibile colpo

Il futuro di Lorenzo Lucca rischia di diventare uno dei tormentoni più caldi di questa sessione invernale di calciomercato. L’attaccante del Napoli, arrivato all’ombra del Vesuvio per offrire un’alternativa fisica e aerea al reparto avanzato, è finito nel mirino di diversi club europei, pronti a garantirgli quel minutaggio che finora ha faticato a trovare con continuità in maglia azzurra. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, nelle ultime ore si è aperta una nuova, prestigiosa pista che porta dritta in Inghilterra: il Nottingham Forest ha effettuato un sondaggio esplorativo per il giocatore.

Sirene dalla Premier: il Forest ci prova

Il club inglese ha richiesto informazioni dettagliate sull’attaccante classe 2000. Le caratteristiche di Lucca sembrano sposarsi perfettamente con l’intensità e la fisicità del calcio britannico. Il Nottingham Forest è alla ricerca di una punta di peso per rinforzare il proprio attacco e vede nell’italiano il profilo ideale per dare battaglia nelle aree di rigore d’Oltremanica.

La concorrenza: il Benfica non molla

L’interesse inglese si aggiunge a quello, già noto e raccontato nei giorni scorsi, del Benfica. Il club di Lisbona segue Lucca da tempo e non ha ancora abbandonato l’idea di portarlo in Portogallo, magari con la formula del prestito. Si profila dunque un duello internazionale tra Premier League e Primeira Liga per strappare il sì del giocatore e del Napoli.

Il nodo Conte e la volontà del giocatore

Ora la palla passa al diretto interessato. Lucca si trova davanti a un bivio decisivo per la sua carriera: spingere per una soluzione in prestito (fino a giugno) per giocare titolare e non perdere il treno della Nazionale, oppure restare a Napoli e provare a scalare le gerarchie di Antonio Conte. Il tecnico salentino non ha mai nascosto la stima per le doti fisiche di Lucca, ma finora gli ha concesso spazi ridotti. I prossimi giorni saranno cruciali: se Lucca chiederà di andare a giocare, il Napoli ascolterà le offerte di Nottingham e Benfica.