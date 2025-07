Calciomercato Napoli: Osimhen al passo d’addio. C’è l’annuncio del vicepresidente del Galatasaray sulla trattativa in essere

Svolta improvvisa nel calciomercato del Napoli: il futuro di Victor Osimhen sembra ormai deciso, con destinazione Turchia. L’attaccante nigeriano è a un passo dal Galatasaray, come confermato dalle parole inequivocabili dell’intermediario George Gardi e del vicepresidente del club turco. Una trattativa lampo che taglia definitivamente fuori la Juventus dalla corsa al bomber.

Trattativa ai dettagli: “Si risolve in 48 ore”

A dare il via alle danze è stato l’intermediario George Gardi, che a Sky Sport ha confermato l’esistenza di una volontà chiara: «Siamo al lavoro, la volontà c’è, è evidente». Ma le parole più forti sono arrivate da Metin Ozturk, vicepresidente del Galatasaray, che ha fissato una deadline precisa: «Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore. Ogni giocatore vuole giocare per il Galatasaray, anche Victor Osimhen e lo vogliamo con noi». La determinazione del club turco è totale, con l’obiettivo di presentarsi in Champions League con un attaccante di livello mondiale.

Il profilo di Osimhen: un bomber da Champions

Con questa mossa, il Galatasaray si assicurerebbe un attaccante dal curriculum impressionante. Con il Napoli, Victor Osimhen è stato protagonista di uno storico Scudetto, segnando 76 gol in 133 presenze. La sua carriera europea lo ha visto brillare anche con le maglie di Lille (18 gol in 38 partite) e Charleroi (20 reti in 36 gare). Punto di riferimento della sua nazionale, vanta 26 gol in 41 partite con la Nigeria, con cui ha vinto anche un Mondiale Under 17 da capocannoniere. Con il suo contratto in scadenza nel 2026, il Napoli si trova di fronte a un’offerta irrinunciabile dopo il precedente prestito sempre al club turco.