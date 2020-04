Calciomercato Napoli: Pinamonti nuovo obiettivo per l’attacco

Calciomercato Napoli: in estate gli azzurri dovranno rimpiazzare Milik e l’ultimo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Pinamonti

In estate in casa Napoli sarà rivoluzione. Soprattutto in attacco. Andrea Petagna è già stato acquistato ma alla corte di Gattuso dovrà arrivare almeno un altro centravanti. Il sogno rimane Edinson Cavani ma la Gazzetta dello Sport fa un altro nome papabile per gli azzurri: Andrea Pinamonti.

Non è ovviamente l’unico centravanti seguito dal Napoli. Ci sono anche Luka Jovic, attaccante del Real Madrid che ha segnato solo 2 goal dopo essere stato acquistato per 60 milioni e Jean-Philippe Mateta, 22enne del Mainz che già a gennaio il Napoli provò ad acquistare.