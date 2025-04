Calciomercato Napoli, pressing ulteriore degli azzurri per quel giocatore! Sorpassata la concorrenza di una rivale - Calcio News 24

Calciomercato Napoli: pressing per quel giocatore! Rivale completamente beffata dalla grande mossa della squadra partenopea

A Radio Marte, Carlo Nicolini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’obiettivo degli azzurri Sudakov: priorità del calciomercato Napoli, superando addirittura la Juve.

PAROLE – «Sudakov è un grande calciatore, il club mi pare ora sia aperto a cederlo alle proprie condizioni, il giocatore ha dichiarato più volte di volersi misurare in un campionato più importante dicendo anche che sarebbe felice di lavorare con Conte. La trattativa con il Napoli penso sia già in piedi dal momento che dal club hanno fatto sapere che c’è una squadra italiana che sta lavorando proprio per il giocatore»