Calciomercato Napoli, occhi sui terzini: nel mirino Hakimi e Lainer

Calciomercato Napoli, la società pensa alle alternative per Hysaj: si monitorano Hakimi (Real Madrid) e Lainer (RB Salisburgo)

Calciomercato Napoli, occhio ai terzini. La società azzurra vuole avere alternative valide a Elseid Hysaj e monitora due profili di terzini destri. Come riportato da Sky Sport, il primo nome è quello di Achraf Hakimi, giocatore di origini marocchine in forza al Real Madrid. Classe 1998, è un pallino della dirigenza napoletana e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Nella trattativa, può influire positivamente anche Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real. Il secondo nome che piace per la corsia destra è quello di Stefan Lainer. Austriaco, classe 1992, gioca nel Red Bull Salisburgo e risulta un giocatore molto apprezzato a livello europeo.