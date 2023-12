Calciomercato, nel 2023 808 milioni di commissioni agli agenti

Il Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali della FIFA indica il boom delle commissioni nel 2023

Il 2023 è l’anno in cui il calciomercato è tornato a spendere come in epoca pre Covid e anche di più, spazzando via alcuni record. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIFA ha pubblicato il Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali, indicando che la spesa per le commissioni agli agenti sia stata di 808 milioni di euro.

Il campionato che ha speso di più è la Premier League, con 255.95 milioni spesi. Segue la Serie A a 105 milioni, di cui 73.87 in entrata, 31.41 in uscita. Dopo c’è la Bundesliga e poi la vera novità è in quarta posizione, con la Saudi Pro League nuovo territorio di conquista per i procuratori, con una spesa di 78.25 milioni. Anche nel calcio femminile si è registrato un aumento delle commissioni e, per quanto la cifra sia “appena” 1.4 milioni, è quintuplicata rispetto al 2019.