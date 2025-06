Calciomercato Parma, Esposito rimane l'obiettivo numero uno. Occhio però a quella rivale - Calcio News 24

Calciomercato Parma, occhi su Sebastiano Esposito: duello con la Fiorentina per il talentino scuola Inter. Le ultime

Il calciomercato Parma entra nel vivo, e uno dei nomi più interessanti finiti sul taccuino della dirigenza ducale è quello di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, reduce da un’annata in prestito alla Sampdoria, potrebbe rappresentare un’occasione importante per rafforzare il reparto offensivo della squadra crociata dopo la salvezza.

A rilanciare l’indiscrezione è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, secondo il quale il Parma avrebbe già mostrato un concreto interesse per il classe 2002. Il contratto di Esposito con l’Inter scadrà nel 2026, ma il futuro dell’attaccante è tutto da scrivere. I nerazzurri stanno valutando il da farsi, e potrebbero decidere di cederlo a titolo definitivo in caso di un’offerta adeguata.

Il Calciomercato Parma, dunque, potrebbe presto entrare in una fase operativa sul fronte Esposito, ma dovrà fare i conti con la concorrenza della Fiorentina, anch’essa interessata al profilo del giovane talento. Il club viola, che sta cercando rinforzi offensivi in vista della prossima stagione europea, segue con attenzione l’evoluzione della situazione.

Per il Parma, Esposito rappresenterebbe un colpo perfettamente in linea con la filosofia societaria: giovane, di talento, e con margini di crescita importanti. In Serie B, la squadra gialloblù ha già dimostrato di saper valorizzare profili simili, e l’idea è quella di costruire una rosa competitiva per la massima serie, puntando su elementi affamati e tecnicamente validi.

L’operazione non si preannuncia semplice: la valutazione del cartellino, le intenzioni dell’Inter e le richieste dell’entourage del calciatore saranno elementi decisivi nella trattativa. Tuttavia, il calciomercato Parma ha già dimostrato di saper agire con prontezza e lungimiranza, come confermato dagli ultimi acquisti mirati e funzionali al progetto tecnico.

Esposito, da parte sua, gradirebbe una destinazione che gli garantisca continuità e centralità nel progetto. Parma potrebbe offrirgli entrambe le cose, in un ambiente che ha dimostrato di saper puntare forte sui giovani. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il club emiliano riuscirà ad affondare il colpo e battere la concorrenza.