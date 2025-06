Calciomercato Pisa, occhi puntati su Cacace. Ecco le ultime novità in casa nerazzurra per l'estate - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: sfida al Cagliari per il terzino Liberato Cacace. La situazione attuale in termini di trattative

Il Calciomercato Pisa si accende con un nome nuovo e interessante: Liberato Cacace. Il terzino sinistro di proprietà dell’Empoli è finito nel mirino della dirigenza nerazzurra, che guarda con ambizione alla costruzione di una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Dopo la promozione nella categoria superiore, il calciomercato Pisa ha intenzione di muoversi con decisione sul mercato, e il profilo del classe 2000 neozelandese rappresenta una delle priorità difensive.

Fino a pochi giorni fa sembrava che Cacace fosse destinato al Cagliari, che lo segue da tempo con grande attenzione. I sardi considerano il giovane laterale mancino un rinforzo ideale per potenziare la corsia sinistra, grazie alla sua spinta offensiva, alla freschezza atletica e all’esperienza maturata in Serie A. Tuttavia, l’inserimento del Pisa ha cambiato le carte in tavola, dando il via a una vera e propria sfida di mercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Pisa ha manifestato un forte interesse per Cacace e sarebbe pronto a presentare una proposta concreta all’Empoli. Il club toscano vuole affrontare la nuova stagione con una squadra all’altezza, e per farlo punta su giocatori giovani ma già rodati nel calcio italiano. Cacace, in questo senso, incarna perfettamente la filosofia del progetto nerazzurro.

L’inserimento del club toscano rende la trattativa più incerta per il Cagliari, che ora dovrà guardarsi dalla concorrenza del Calciomercato Pisa, sempre più attivo e ambizioso. La possibilità di una titolarità pressoché garantita e la vicinanza geografica potrebbero giocare a favore dei nerazzurri, che sperano di convincere il giocatore con un progetto tecnico ben definito e un ambiente entusiasta.

Il futuro di Cacace resta quindi in bilico, e la sua destinazione sarà uno dei temi più interessanti delle prossime settimane. Il Calciomercato Pisa ha dimostrato di voler competere con realtà più strutturate e non intende recitare un ruolo da comprimario. I tifosi possono aspettarsi ulteriori colpi di scena da una dirigenza che sta lavorando con grande determinazione.