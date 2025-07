Calciomercato Pisa, Cuadrado ha firmato con i nerazzurri! Un vero e proprio colpo a sorpresa - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: colpo a sorpresa, arriva Juan Cuadrado. Ecco la situazione attuale

Il calciomercato Pisa si infiamma con un’operazione destinata a far parlare a lungo: Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club. L’esterno colombiano, ex Juventus e Inter, ha firmato un contratto annuale con il club toscano, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori con uno dei colpi più inaspettati di questa sessione estiva.

L’annuncio è arrivato nel giorno del compleanno di Giovanni Corrado, amministratore delegato del club, che si è così regalato – e ha regalato alla piazza – un innesto di altissimo profilo. Il nome di Cuadrado non era mai trapelato nelle indiscrezioni recenti legate al calciomercato Pisa, ma dietro le quinte si lavorava da tempo per concludere questo affare di prestigio.

Le trattative, condotte con grande riservatezza, sono state seguite in prima linea dal direttore sportivo Stefano Vaira, in stretto contatto con l’agente del calciatore, Alessandro Lucci. I dialoghi, iniziati circa tre settimane fa, si sono intensificati negli ultimi giorni, fino alla chiusura dell’accordo che ha portato Cuadrado a vestire la maglia nerazzurra.

L’arrivo di un calciatore della caratura di Cuadrado rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza e alza notevolmente l’asticella delle ambizioni del club per la stagione in arrivo. L’ex esterno bianconero e nerazzurro porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale unico per la Serie B e può diventare un punto di riferimento sia tecnico che carismatico nello spogliatoio.

Per il calciomercato Pisa, si tratta senza dubbio di uno dei colpi più importanti della storia recente del club. A 36 anni, Cuadrado ha ancora molto da dare e ha scelto il progetto nerazzurro per rilanciarsi, accettando una sfida affascinante in un campionato competitivo come la Serie B.

Con questo acquisto, il calciomercato Pisa si conferma dinamico, ambizioso e pronto a stupire. Ora i tifosi sognano in grande, sperando che l’arrivo del colombiano sia solo il primo passo di un’estate da protagonisti.

Fammi sapere se vuoi aggiungere un paragrafo sui possibili scenari tattici o altri obiettivi di mercato del Pisa.