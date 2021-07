Psg, bomba dalla Spagna: Mbappé può partire in estate

Kylian Mbappé ha deciso: non vuole rinnovare con il Psg. Il francese può lasciare il club già nelle prossime settimane

Dopo il grande numero di acquisti, il Psg si prepara alle cessioni. Il club parigino, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, potrebbe salutare a breve Kylian Mbappé, che non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel giugno 2022.

Nel futuro del ragazzo potrebbe esserci il Real Madrid, a caccia di un grande colpo da regalare ad Ancelotti e per ravvivare un ambiente deluso dopo l’ultima stagione.