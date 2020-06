Calciomercato Real Madrid, il piano per arrivare a Mbappé

Real Madrid in agguato su Mbappé: gli spagnoli seguono con attenzione la trattativa per il rinnovo e sperano in un Hazard bis

Il Real Madrid non ha affatto archiviato il sogno chiamato Kylian Mbappé. La società iberica sta aspettando il momento giusto per potersi muovere con decisione per portare nella capitale spagnola il fenomeno francese.

Il campione del Mondo non ha ancora rinnovato con il PSG. L’obiettivo dei Blancos è quello di attendere l’estate del 2021 e contare sulla volontà del giocatore di vestire la maglia delle Merengues, per poterlo strappare ad un prezzo più accessibile. A riportare la notizia è Diario As.