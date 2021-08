Calciomercato Roma, ancora distanze per Zakaria: si tratta

Calciomercato Roma, i giallorossi puntano sul centrocampista svizzero ma c’è distanza dalla richiesta del Monchengldbach

Sfumato il sogno Xhaka, che rimarrà all’Arsenal, la Roma punta su un altro svizzero per il centrocampo: Denis Zakaria. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo ha il contratto in scadenza tra un anno e per questo il club giallorosso non vorrebbe svenarsi per acquistarlo.

Ancora distanza con la richiesta del Borussia Monchengladbach di 15 milioni di euro, che si cercherà di portare fino a 10.