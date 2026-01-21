Calciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist arriva dal Tottenham

Calciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist può arrivare dal Tottenham

La partenza lampo di Leon Bailey ha riaperto improvvisamente le porte del mercato in entrata per la Roma. Con la casella lasciata libera dal giamaicano, tornato in Inghilterra dopo soli sei mesi, la dirigenza giallorossa ha riattivato i contatti per un vecchio pallino: Mathys Tel. Non si tratta più di una semplice suggestione, ma di una necessità tattica precisa dettata da Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei Capitolini, orfano dell’esterno che cercava dalla scorsa estate (quando il sogno era Jadon Sancho), ha ribadito l’identikit del rinforzo ideale: un trequartista sinistro di piede destro, capace di rientrare sul “piede forte” per calciare o rifinire.

Il profilo del classe 2005, attualmente in forza al Tottenham, combacia perfettamente con le richieste del “Gasp”. A favorire l’operazione c’è la complessa situazione che il giocatore sta vivendo a Londra. Thomas Frank, allenatore degli Spurs, ha deciso di escludere nuovamente Tel dalla lista UEFA per far posto al rientrante Dominic Solanke, guarito dall’infortunio alla caviglia. Una bocciatura che ha riacceso il malumore del francese, preoccupato per lo scarso minutaggio (solo 8 titolarità su 34 gare e una media di 37 minuti a partita) e timoroso di perdere il treno per il prossimo Mondiale.

Il direttore sportivo Ricky Massara ha fiutato l’occasione e ha ripreso il dialogo con l’entourage del ragazzo. La formula magica è quella del prestito semestrale: una soluzione che andrebbe bene al giocatore per rilanciarsi e perfetta per le casse di Trigoria. Dopo gli investimenti onerosi per Robinio Vaz e Donyell Malen, infatti, la Lupa deve prestare massima attenzione ai paletti del Fair Play Finanziario. L’ostacolo principale non è il costo del cartellino (gli inglesi lo pagarono 50 milioni dal Bayern Monaco), ma la concorrenza del Paris FC: il club transalpino, forte di una proprietà ricchissima, potrebbe convincere Tel con la prospettiva di un ritorno da protagonista in patria.