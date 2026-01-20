Roma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston Villa: il club inglese lo aveva ceduto in prestito in estate

L’avventura italiana di Leon Bailey si chiude ancor prima di entrare nel vivo. La notizia, che circolava con insistenza nelle ultime ore, ha trovato conferma definitiva: l’esterno offensivo giamaicano saluta la Roma e fa ritorno in Inghilterra. Arrivato nella Capitale solamente la scorsa estate con grandi aspettative, il classe ’97 non è riuscito a lasciare il segno come sperato all’ombra del Colosseo.

Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club dei Capitolini e l’Aston Villa hanno concordato l’interruzione anticipata del prestito con effetto immediato. I Giallorossi liberano così uno slot in rosa e alleggeriscono il monte ingaggi, mentre il velocissimo laterale rientra alla base di Birmingham per rimettersi a disposizione dei Villans. Un addio silenzioso dopo appena pochi mesi di permanenza in Serie A, sancendo un feeling mai sbocciato.

🚨🇯🇲 Leon Bailey leaves AS Roma and returns to Aston Villa from initial loan with immediate effect. pic.twitter.com/slM3jjwA6I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026

PAROLE – «🚨🇯🇲 Leon Bailey lascia l’AS Roma e torna all’Aston Villa dal prestito iniziale con effetto immediato».

LEGGI ANCHE: Roma in emergenza infortuni! Nuovo stop per Bailey e per Gollini: Gasperini perde i pezzi in vista del Lecce! Le loro condizioni