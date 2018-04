Roma alla brasiliana: Monchi segue Halter e Vitinho

Calciomercato Roma, le ultime su Monchi arrivano dal Brasile: piacciono Lucas Halter e Vitinho, due giovanissimi in rampa di lancio

La Roma ha di fronte a sé la partita col Barcellona, ma pensa anche al futuro prossimo. Il direttore sportivo Monchi è operativo e ha alcuni obiettivi in Brasile, si tratta di due giovani calciatori che hanno già attirato l’interesse delle grandi squadre. Sono Lucas Halter e Vitinho, entrambi brasiliani e nati nel 2000. Il primo è un difensore centrale, gioca nell’Atletico Paranaense e di lui si parla un gran bene; ancora non si conoscono le richieste del club rossonero, ma di sicuro il prezzo sarà alto, dato che Halter è un elemento di prospettiva.

Monchi ha ricevuto buoni feedback anche da Vitinho, scrive La Gazzetta dello Sport. Il diciottenne gioca come centrocampista centrale nel Corinthians, è il regista della squadra giovanile e viene descritto come un calciatore di puro talento. Se per Halter la concorrenza è alta, per Vitinho è altissima. Il Corinthians vuole venticinque milioni di euro e ha intenzione di scatenare un’asta internazionale, dato che sulle tracce del giovane c’è il Manchester City. La Roma segue i due brasiliani per il futuro, Monchi è al lavoro anche se non sarà facile strapparli alle rivali.