Ramos non si fida: «Finale col Barça? Prima battiamo la Juve»

Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato a due giorni dalla gara contro la Juventus in Champions League

Il Real Madrid ha battuto la Juventus per 3-0 all’Allianz Stadium e ha più di un piede e mezzo in semifinale di Champions League. Mercoledì andrà in scena il ritorno della sfida, al Bernabeu, ma Sergio Ramos non si fida e invita a non andare troppo oltre. Qualcuno ha chiesto al difensore un commento in vista di un possibile incrocio con il Barcellona ma il centrale, che non ci sarà contro la Juventus, vola basso.

Queste le parole di Sergio, squalificato contro la Juve, al sito del Real: «Contro la Juventus non ci sarò causa squalifica e sono dispiaciuto perché tutti vorrebbero essere in campo in partite del genero. Finale con il Barcellona? Dobbiamo restare umili e andare avanti passo dopo passo. Prima dobbiamo battere la Juventus: ci mancano 90 minuti con loro in cui daremo tutto, poi vedremo. Cristiano Ronaldo? E’ in un momento incredibile, siamo molto contenti per come ci aiuta».