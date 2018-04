Una Vallejo di lacrime: Real-Juve senza Ramos, Zidane senza difensori

Chance ridotte al minimo punto percentuale per la Juventus dopo lo 0-3 nel match di Champions League. Ma il Real sarà senza Ramos al ritorno: e con un Vallejo in più

Sarà Jesus Vallejo il difensore che comporrà la coppia centrale del Real Madrid insieme a Varane nel match di ritorno contro la Juventus. La sfida del Bernabeu in programma il prossimo 10 aprile 2018 metterà di fronte la formazione bianconera di Allegri e le merengues di Zinedine Zidane. Il Real ha bivaccato nel match di andata della sfida di Champions League all’Allianz Stadium, battendo per 0-3 la formazione torinese. La rimonta sembra pressoché impossibile per la squadra di Max Allegri (il passaggio del turno bianconero è quotato a 25 in lavagna) ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

Anche perché i bianconeri, per aumentare le chance di qualificazione, dovranno almeno fare tre gol e non subirne alcuno. Un’impresa quasi impossibile, dunque, nella cornice del Santiago Bernabeu. E al netto delle assenze di Dybala e Bentancur (ma rientreranno Benatia e Pjanic) anche il Real Madrid avrà i suoi grossi problemi nel reparto difensivo, visto che non ci sarà il capitano Sergio Ramos, squalificato in virtù dell’ammonizione a Torino. Con l’assenza del centrale, inoltre, i problemi per Zidane ritornano anche con Nacho infortunato. Ecco perché insieme a Varane, che riposerà nel derby con l’Atletico Madrid di campionato, ci sarà il classe ’97 Jesus Vallejo, capitano della Nazionale Under 21 spagnola, fin qui 0 presenze in Champions e autore di 600 minuti tra Copa del Rey e Liga.