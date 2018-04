Juventus e Roma spacciate, il passaggio del turno quotato a 25! – FOTO

Quote Champions League: il passaggio del turno in semifinale di Juventus e Roma è una chimera. Lo certificano le pazze quote della qualificazione in CL

Mai come in questa occasione le quote dei bookmaker possono certificare le chance ridotte al lumicino per Juventus e Roma di qualificarsi alle prossime semifinali di Champions League. Il doppio confronto tra formazioni spagnole e italiane nel primo atto dei quarti di finale si è concluso con un perentorio 7-1. La Juventus è crollata incredibilmente rivelandosi nuda di fronte al Real Madrid, che ha bivaccato all’Allianz Stadium con uno 0-3 che non lascia spazio a recriminazioni e ha accelerato il fronte del ribaltone tecnico e societario. La Roma, invece, è stata sconfitta per 4-1 al Camp Nou in una partita in cui i giallorossi avrebbero senz’altro potuto chiudere con uno svantaggio più ridotto.

Così non è stato e adesso le speranze di una rimonta qualificazione si fanno sempre più impossibili. Lo certificano le quote Snai ‘Antepost – Passaggio del turno’: la qualificazione del Real Madrid e del Barcellona è quotata 1,01, mentre giallorossi e bianconeri sono bancati a 25. Ha persino più chance il Siviglia (qualificazione quota 11) contro l’1,03 del Bayern Monaco. Difficile ma non impossibile la rimonta del Manchester City: il passaggio del turno vale 5,25 volte la posta, contro l’1,15 del Liverpool che ieri ha vinto 3-0 in casa.