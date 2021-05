Calciomercato Roma: derby con la Lazio per Boateng. I dettagli

Si profila un derby della Capitale tra Roma e Lazio per Jerome Boateng: i dettagli sul difensore conteso

Tutti pazzi per Jerome Boateng. Il difensore – liberatosi a parametro zero dal Bayern Monaco – interessa a tante squadre e in particolare alla Lazio. In Italia – tuttavia – si potrebbe accendere un derby della Capitale per il tedesco.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma e il Monaco sarebbero prontamente piombati sul calciatore e sembrano essere in vantaggio sui biancocelesti. Infatti, i cugini giallorossi potrebbero sfruttare l’altissima stima che intercorre tra Boateng e Mourinho, mentre i monegaschi punteranno sulla possibilità di giocare in Champions League nella prossima stagione. La Lazio continua a seguirlo sottotraccia e a sperare di battere la concorrenza.