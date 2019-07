Calciomercato Roma, i giallorossi sfoltiscono la rosa: sei nomi in uscita

Calciomercato Roma, i giallorossi adesso devono sfoltire la rosa: i sei nomi in uscita sul taccuino di Petrachi

Manovre in entrata ma, in questo momento, anche e soprattutto in uscita. Sono giorni intensi per Petrachi alla Roma, nel tentativo di sfoltire una rosa fin troppo abbondante. Non c’è solo Nzonzi da piazzare, secondo La Gazzetta dello Sport, con il francese conteso da Lione e Marsiglia.

In Francia, infatti, potrebbe anche fare ritorno Bianda, che piace al Nizza. Con Defrel avviato verso Cagliari, invece, crescono le quotazioni di West Ham e Fenerbache per Olsen. Destinazione Serie B per Fuzato e Capradossi: c’è l’interesse del Perugia.