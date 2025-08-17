Calciomercato Roma, spunta un nuovo nomo: contatti per Malacia dello United. L’idea è sorta in seguito ai contatti per Sancho

Un nuovo nome per la difesa della Roma spunta direttamente dall’asse di mercato con Manchester. Secondo le ultime, esclusive indiscrezioni riportate dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club giallorosso ha avviato i contatti per Tyrell Malacia, terzino sinistro olandese di proprietà del Manchester United. Si tratta di una pista concreta, nata quasi come una conseguenza delle fitte negoziazioni in corso per un altro grande obiettivo.

L’interesse per Malacia, infatti, è emerso proprio durante i colloqui tra la Roma e il Manchester United per il trasferimento di Jadon Sancho. Mentre la trattativa per l’attaccante inglese prosegue, con Romano che sottolinea come non ci sia ancora il via libera definitivo da parte del giocatore, la dirigenza giallorossa ha approfittato del dialogo aperto per informarsi sulle condizioni di un’eventuale operazione per il terzino. Una mossa strategica per esplorare la possibilità di un doppio affare con i Red Devils.

La risposta del giocatore a questo interessamento è stata estremamente positiva. Secondo quanto riferito, Tyrell Malacia sarebbe entusiasta all’idea di trasferirsi nella Capitale e iniziare una nuova avventura in Serie A. La sua apertura potrebbe giocare un ruolo fondamentale per accelerare la trattativa nelle prossime settimane.

Tuttavia, la Roma non è l’unico club sulle tracce del difensore olandese. Fabrizio Romano segnala anche il forte interesse del Beşiktaş. Il club turco sta monitorando attentamente la situazione ed è pronto a inserirsi nella corsa, creando una potenziale concorrenza per i giallorossi. Mentre il futuro di Sancho resta da definire, la Roma ha ufficialmente aperto un nuovo, importante fronte di mercato per rinforzare la propria corsia mancina.