Calciomercato Roma, nuovo obiettivo per la difesa: piace Lenglet

Calciomercato Roma: nuovo obiettivo dei giallorossi per la difesa. Il club capitolino avrebbe messo nel mirino Lenglet del Barcellona

La Roma cerca un colpo in difesa e starebbe guardando in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Goal Spagna, infatti, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Lenglet che i blaugrana vogliono cedere per far spazio a Kessie.

La Roma vorrebbe il francese a titolo definitivo, ma sul calciatore di sarebbe anche il Tottenham di Conte. Gli Spurs, però, vorrebbero inserire nell’accordo un’operazione di recompra a favore del Barcellona.