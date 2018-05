Dalla Turchia: «Roma, Karsdorp firma col Besiktas»

Potrebbe terminare dopo appena un anno l’esperienza alla Roma di Rick Karsdorp: secondo la stampa turca, il laterale olandese firmerà con il Besiktas

Stagione a dir poco sfortunata per Rick Karsdorp. Arrivato in estate dal Feyenoord per 14 milioni di euro, il laterale difensivo non ha praticamente mai giocato con la maglia della Roma: appena una presenza in Serie A e una montagna di infortuni che hanno costretto Eusebio Di Francesco a dover puntare su altri calciatori. E dalla Turchia arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del classe 1995…

L’esterno olandese è ad un passo dal diventare un giocatore del Besiktas: secondo il portale turco Fotospor, il terzino destro ha raggiunto un accordo con il club di Super Lig. I due club avrebbero trovato un’intesa su un prestito annuale, con l’ufficialità che arriverà nei primi di giugno: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…