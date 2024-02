Calciomercato Salernitana, fatta per Manolas: domani sarà in città

La Salernitana ha chiuso l’accordo per l’arrivo da svincolato di Kostas Manolas, difensore centrale ex Roma e Napoli

Dopo Boateng, Walter Sabatini piazza un altro importante colpo a zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il direttore sportivo della Salernitana avrebbe trovato un accordo con Kostas Manolas.

Il difensore greco ex Roma e Napoli, rimasto svincolato dopo un’esperienza in Arabia Saudita, sarà già domani a Salerno per le visite mediche e la firma con il club campano. La speranza dei tifosi è che possa aiutare nella lotta per la permanenza in Serie A.