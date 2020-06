Calciomercato Sampdoria, dal Brasile: Verissimo può arrivare subito

Verissimo sempre più vicino alla Sampdoria di Ranieri: ecco le indiscrezioni dal Brasile sul futuro del giocatore del Santos

Lucas Verissimo è uno dei nomi più quotati per rinforzare la difesa della Sampdoria. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Brasile e riportate dall’Ansa, il calciatore potrebbe arrivare subito in Italia, per poi essere tesserato il 1° luglio.

I blucerchiati sono in prima linea per acquistare il calciatore del Santos, che avrebbe rinnovato solo per permettere al proprio club di guadagnare di più dalla sua cessione.