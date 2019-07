Calciomercato Sampdoria: sondaggio per Miha Zajc

La Sampdoria avrebbe messo nel mirino Miha Zajc. L’ex centrocampista dell’Empoli piace a Di Francesco che lo vorrebbe in blucerchiato

Miha Zajc vuole tornare in Italia e le pretendenti non mancano. Oltre a Parma e Genoa, anche la Sampdoria ha sondato il terreno con il Fenerbahce per il talentuoso centrocampista sloveno.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb il classe 1994 sarebbe uno dei principali obiettivi del mercato della Samp. Di Francesco ne apprezza le doti e gli garantirebbe un ruolo di primo piano nel suo scacchiere.