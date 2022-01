Sampdoria, Supryaga atteso in città per le visite: per la firma ci sarà da aspettare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria, la dirigenza doriana ha chiuso per Vladyslav Supryaga. C’è l’accordo, mancano alcune questioni burocratiche

La Sampdoria ha praticamente chiuso per l’arrivo dalla Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga. Affare da 8 milioni con il riscatto dopo il prestito fino a giugno.

Oggi il giocatore è atteso in città per le visite mediche di rito, poi farà ritorno in Ucraina per completare alcuni dettagli burocratici per il visto e quindi poi mettere la firma con i blucerchiati. Lo riferisce il Secolo XIX.

