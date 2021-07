Calciomercato Sassuolo: idea Manaj per rinforzare l’attacco. Contatti avviati con il Barcellona

Il Sassuolo ha avviato i contatti con il Barcellona per il cartellino di Rey Manaj, attaccante classe ’97 in uscita dai blaugrana per acquisire maggiore esperienza.

Come riportato da AS, il club neroverde vorrebbe prelevare l’ex Inter e Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. I blaugrana, però, non vogliono perdere il controllo sul calciatore.