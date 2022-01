Sassuolo, inserimento per Gatti del Frosinone

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sassuolo si inserisce nella corsa per Gatti del Frosinone, la concorrenza sul difensore è tanta soprattutto da parte del Torino

Uno dei giocatori finiti nel mirino delle società di Serie A è il difensore Gatti del Frosinone. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Sassuolo.

I neroverdi stanno lavorando per il futuro, ma sul giocatore c’è una folta concorrenza. In pole ci sarebbe il Torino, che starebbe pensando di anticipare i tempi e portarlo via già a gennaio. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.