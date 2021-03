Calciomercato Serie A: Sampdoria e Inter su un ex Real Madrid

La Sampdoria monitora le prestazioni di Pablo Rodriguez: l’ex fantasista del Real Madrid, ora al Lecce, piace anche all’Inter

La Sampdoria monitora le prestazioni di Pablo Rodriguez, ex fantasista del Real Madrid e ora pezzo pregiato della rosa del Lecce in Serie B. Il classe 2001 ha realizzato cinque gol e due assist in undici partite di campionato.

Sulle tracce del calciatore spagnolo c’è anche l’Inter, che potrebbe acquistare Rodriguez a titolo definitivo e girarlo in prestito proprio alla società blucerchiata per permettergli di maturare esperienza nella massima categoria italiana.