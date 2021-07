Calciomercato Spezia: per l’attacco si pensa a Giovinco. I dettagli

Sebastian Giovinco potrebbe tornare presto in Italia e in Serie A: oltre al Venezia ci pensa anche lo Spezia

Sebastian Giovinco torna in Italia? Dopo l’interessamento del Venezia, ora è lo Spezia a interessarsi concretamente alla Formica Atomica, attaccante che da anni vive lontano dall’Italia e che ora vorrebbe rientrare in Serie A in seguito all’esperienza all’Al-Hilal.

Lo riporta il Corriere dello Sport. Al momento è solo una suggestione, ma la volontà di tornare in Italia del calciatore potrebbe diventare la molla determinante.