Calciomercato Torino, si avvicina Asllani dall’Inter: affare impostato così tra i due club. Sullo sfondo Nicolussi Caviglia

Il calciomercato del Torino entra nel vivo con un’accelerazione improvvisa e decisa per il centrocampo. Il Direttore Tecnico Davide Vagnati ha riallacciato i contatti con l’Inter e punta a chiudere in tempi brevi per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, classe 2002, è diventato l’obiettivo primario per rinforzare la mediana granata, specialmente dopo il recente rallentamento che ha portato alla fumata nera nella trattativa tra l’Inter e il Bologna.

I contatti tra le due dirigenze sono continui in queste ore. La novità più importante riguarda la formula dell’operazione: secondo le ultime indiscrezioni, Torino e Inter stanno lavorando intensamente a un prestito oneroso fissato a circa 1.5 milioni di euro, con un diritto di riscatto che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni. I nerazzurri, pur volendo mantenere il controllo sul futuro del giocatore, si sono mostrati aperti a questa soluzione, dimostrando una maggiore flessibilità rispetto alle condizioni precedentemente discusse con altri club. L’operazione Asllani al Torino appare dunque ben impostata e potrebbe sbloccarsi a breve.

Mentre la pista che porta a Hans Nicolussi Caviglia del Venezia non è stata ancora abbandonata – nonostante la prima offerta da 6 milioni sia stata ritenuta insufficiente – Vagnati ha identificato in Asllani il profilo ideale per aggiungere qualità e dinamismo al reparto. L’ex Empoli garantirebbe visione di gioco e geometrie, caratteristiche richieste dal tecnico granata per il salto di qualità. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il pressing del Torino andrà a buon fine, regalando ai tifosi un rinforzo di grande prospettiva. Le ultime notizie di calciomercato vedono i granata in pole position per assicurarsi il talento dell’Inter.