Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il preferito è Falcone del Lecce! C’è un fattore che può favorire l’arrivo dell’estremo difensore

Il Torino continua a inseguire la salvezza in una stagione molto più complicata del previsto. I granata, partiti con ambizioni differenti, non sono mai riusciti davvero a cambiare passo e si ritrovano ancora coinvolti nella lotta per mantenere la categoria. In questo contesto, nonostante il campionato sia ancora in corso, la dirigenza ha già iniziato a ragionare sulle priorità del prossimo mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, una delle prime necessità individuate dal club riguarda la porta. La scelta fatta la scorsa estate con l’arrivo di Israel, portiere che non è riuscito a imporsi, non ha dato i risultati sperati. Il numero uno granata ha infatti perso progressivamente spazio, lasciando il posto a Alberto Paleari, estremo difensore che fino a questa stagione aveva raccolto pochissime presenze in Serie A.

Falcone è il nome in cima alla lista

Per questo motivo il direttore sportivo del Toro starebbe valutando con attenzione il profilo di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce e uno dei protagonisti della stagione dei salentini. L’estremo difensore romano si è distinto ancora una volta per continuità, personalità e interventi decisivi, confermandosi uno dei giocatori più affidabili della squadra giallorossa.

Sempre secondo Tuttosport, il suo nome era già stato seguito la scorsa estate da Davide Vagnati, direttore sportivo granata, e dall’allora area tecnica del club. Alla fine, però, per motivi economici, il Torino aveva preferito orientarsi su altre soluzioni. A distanza di dodici mesi la pista potrebbe riaprirsi con maggiore convinzione.

Il legame con D’Aversa può favorire l’operazione

Un elemento che può incidere nella valutazione è il rapporto tra Falcone e Roberto D’Aversa, allenatore che lo ha lanciato ai tempi della Sampdoria nella stagione 2021/22 e che lo ha poi ritrovato a Lecce, confermandogli piena fiducia. Se il tecnico dovesse restare sulla panchina granata, l’idea di ricomporre questa coppia potrebbe diventare ancora più concreta.

Falcone ha un contratto con il Lecce fino al 2028 e la sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Una cifra importante ma non proibitiva per un portiere che, negli ultimi anni, ha dimostrato di poter offrire affidabilità e rendimento costante. Il Torino osserva, riflette e prepara le prossime mosse: la porta, stavolta, potrebbe davvero essere il primo reparto da ritoccare.