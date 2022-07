Calciomercato Torino, Juric vuole Kumbulla per rinforzare la difesa: i dettagli sulla trattativa

Calciomercato Torino: per sostituire il partente Bremer, l’allenatore granata Juric vorrebbe puntare tutto su Kumbulla

Il Torino è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo, soprattutto considerando la sempre più probabile partenza di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno di Juric è Marash Kumbulla; già allenato ai tempi del Verona.

Il problema, però, è il prezzo dato che la Roma lo acquistò dall’Hellas per 26 milioni. La quadra potrebbe essere trovata in un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Tocca ai giallorossi dare il via libera alla trattativa.