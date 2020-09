Calciomercato Torino, l’Al-Nassr punta Iago Falque

Calciomercato Torino: Iago Falque sarebbe finito nel mirino dell’Al-Nassr

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo, oltre a pensare agli acquisti, è a lavoro anche per le cessioni. Nella lista dei partenti c’è Iago Falque, anche se lo spagnolo vorrebbe giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sullo spagnolo, che piace anche al Benevento, ci sarebbe l’interesse dell’Al-Nassr. Per la squadra saudita, però, Iago Falque sarebbe un’alternativa di lusso nel caso in cui non dovesse arrivare Ramirez.