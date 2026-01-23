Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata

Calciomercato Torino: sta per definirsi l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i tutti i dettagli del colpo dei granata

Il Torino guarda al futuro e pesca in una delle accademie più prestigiose d’Europa. Mentre la prima squadra lotta per i suoi obiettivi in Serie A, il direttore Gianluca Petrachi sta per chiudere un’operazione molto interessante in prospettiva. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club granata è “sempre più vicino” all’acquisto di Callum Olusesi. Si tratta di una mossa che conferma la volontà della società di Cairo di investire sulla linea verde, anticipando la concorrenza internazionale.

Chi è Olusesi: fisico e tecnica “Made in UK”

Il profilo finito nel mirino del Toro è quello di un centrocampista classe 2007 (giovanissimo, ma già strutturato) di proprietà del Tottenham Hotspur. Cresciuto nel vivaio degli Spurs, Olusesi è un centrocampista moderno, capace di abbinare dinamismo, fisicità e una buona tecnica di base, caratteristiche tipiche della nuova generazione di talenti inglesi. La scuola britannica, negli ultimi anni, ha sfornato giocatori pronti a imporsi tatticamente anche in campionati complessi come quello italiano. L’idea del Torino è quella di assicurarsi un prospetto da plasmare, inserendolo inizialmente nel contesto delle giovanili per poi valutarne, in futuro, l’approdo tra i grandi.

La strategia di Vagnati: anticipare tutti

L’indiscrezione di Di Marzio sottolinea come la distanza tra le parti si sia assottigliata notevolmente nelle ultime ore. Il Torino ha lavorato sotto traccia per convincere il ragazzo e il club londinese, offrendo un progetto di crescita chiaro. Non è la prima volta che i club italiani guardano ai vivai della Premier League per scovare occasioni di mercato: l’arrivo di Olusesi si inserirebbe in questo trend virtuoso. Se l’affare dovesse concretizzarsi a breve, come sembra, il Torino si assicurerebbe uno dei profili più intriganti della sua annata, dimostrando che il mercato di gennaio non serve solo a puntellare l’immediato, ma a costruire le basi per i successi di domani.