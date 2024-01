Calciomercato Torino, UFFICIALE Radonjic al Maiorca: la formula

Il Torino ha ufficializzato il trasferimento di Nemanja Radonjic al Maiorca. Tutti i dettagli sul calciatore serbo

Il Torino, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il passaggio di Nemanja Radonjic al Maiorca.

COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Real Club Deportivo Mallorca, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni e opzione per il club spagnolo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanjia Radonjic. Il Torino saluta Nemanjia con un cordiale in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale».