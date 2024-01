Calciomercato Tottenham, UFFICIALE l’arrivo di Werner

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Timo Werner dal Red Bull Lipsia. Tutti i dettagli sull’operazione

Il Tottenham, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il ritorno in Premier League di Timo Werner.

COMUNICATO – «Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Timo Werner in prestito dall’RB Lipsia, soggetto a nulla osta internazionale. Il nazionale tedesco si unirà al Club in prestito fino alla fine della stagione, con un’opzione per rendere l’accordo permanente in estate. Indosserà la maglia numero 16».