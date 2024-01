Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: da Belotti a Niang

Calciomercato: le “trattative che scottano” per La Gazzetta dello Sport: da Belotti al possibile ritorno di Niang

Mentre siamo entrati nell’ultima settimana del calciomercato di gennaio proseguono le “trattative che scottano” de La Gazzetta dello Sport. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

JAMES ALL’ATALANTA – «C’è ancora differenza fra domanda e offerta per il 19enne centrocampista centrale gallese, autore di 6 gol in Championship. L’Atalanta è salita a 5 milioni più bonus, il Birmingham ne chiede 10»

BELOTTI ALLA FIORENTINA – «La trattativa è tutt’altro che semplice ma l’ipotesi potrebbe essere uno scambio di prestiti: il “Gallo” alla Fiorentina e Ikoné alla Roma che sta cercando un esterno d’attacco dopo l’arrivo in panchina di De Rossi».

OKEREKE AL FROSINONE – «Sfumati Popovic e Zerbin, per l’attacco il diesse Angelozzi potrebbe tentare l’affondo con la Cremonese per Okereke, che conosce bene ai tempi dello Spezia e che può giocare da punta o ala».

IDRISSA TOURÉ AL CAGLIARI – «Ranieri cerca fisicità per il centrocampo e nel taccuino del diesse Bonato è finito il tedesco di origine guineana di 25 anni che gioca nel Pisa, approdato in Italia nel 2018 nelle file della Juve U23».

OHIO AL GENOA – «Il Genoa sta valutando Noah Ohio, 21 anni, attaccante anglo-olandese classe 2003 dello Standard Liegi, club che appartiene al Football Groud dei 777, la stessa proprietà della società rossoblù».

DE WIT AL LECCE – «Trattativa avviata con l’Az Alkmaar ma che è entrata in stand-by come fa presumere l’impiego nell’ultimo turno del campionato olandese del 25enne centrocampista, che va in scadenza a giugno».

SEGRE ALLA SALERNITANA – «In Serie A ha già giocato con il Torino ma ora potrebbe tornarci perché piace molto ai campani. Il centrocampista del Palermo, cinque gol in questo campionato di B, è finito sul taccuino del d.g. Sabatini».

NIANG ALL’EMPOLI – «L’attaccante franco-senegalese, ex Milan, Genoa e torino, vorrebbe ritornare in Italia. Quest’anno in Turchia ha segnato 8 reti con l’Adana Demirspor. L’Empoli prova il sorpasso al Genoa»