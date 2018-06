Xherdan Shaqiri Roma, nome nuovo per l’attacco giallorosso: Monchi sulle tracce dello svizzero in uscita dallo Stoke City, la clausola rescissoria può facilitare l’affare

Può terminare dopo tre stagioni l’avventura con la maglia dello Stoke City di Xherdan Shaqiri. Arrivato nell’estate 2015 dall’Inter per 17 milioni di euro, l’esterno offensivo è stato tra i pochi a brillare nell’ultima annata dei Potters, retrocessi in Sky Bet Championship: 8 reti e 7 assist in Premier League. Difficilmente lo svizzero continuerà la sua esperienza con i biancorossi e i club interessati non mancano: dal Tottenham al Southampton, diverse squadre hanno avviato i contatti con l’entourage. Ma non solo…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, la Roma sta pensando a Shaqiri per rimpolpare l’attacco di Eusebio Di Francesco: Monchi è alla ricerca di un’ala che giochi a destra, alternativa a Cengiz Under e l’ex Bayern Monaco fa gola per le caratteristiche tecniche che ben si sposa alla filosofia di gioco del tecnico capitolino. A facilitare la trattativa la clausola rescissoria presente all’interno del contratto del classe 1991 con lo Stoke City in caso di retrocessione in Serie B: 12 milioni di sterline (circa 14 milioni di euro). Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, nome nuovo per l’attacco della Lupa…