Calciomercato: Ziyech torna a casa! Il Wydad Casablanca accoglie il suo talento. L’ex Ajax riparte dal Marocco

Calciomercato: Ziyech torna alle origini, il Wydad Casablanca lo riabbraccia. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sull’ex Ajax

Hakim Ziyech riparte dal Marocco. Il fantasista classe 1993, reduce da sei mesi all’Al-Duhail in Qatar e attualmente svincolato, ha scelto di tornare a casa: vestirà la maglia del Wydad Casablanca.

Dopo un’estate trascorsa a valutare diverse opzioni – con il suo nome accostato anche a Fiorentina e Bologna – il trequartista ha trovato l’accordo con il club marocchino, come riportato da Fabrizio Romano. Un ritorno a parametro zero che rappresenta un colpo importante per il Wydad, deciso a rilanciarsi con un giocatore dal talento indiscusso, anche se negli ultimi anni la sua carriera ha vissuto più ombre che luci.

L’epopea con l’Ajax

Ziyech rimane legato all’indimenticabile Ajax di ten Hag, capace nel 2018/19 di eliminare Real Madrid e Juventus in Champions League e di sfiorare la finale, sfumata solo contro il Tottenham. In quella stagione il marocchino mise insieme numeri straordinari: 21 gol e 23 assist complessivi, prestazioni che gli valsero la chiamata del Chelsea.

Le difficoltà in Europa

A Londra, però, le aspettative non furono rispettate: acquistato per 40 milioni nel 2020, in tre stagioni con i Blues ha collezionato appena 14 reti e 13 assist in 107 presenze. Nel 2023 il passaggio al Galatasaray, ma anche in Turchia non è riuscito a lasciare il segno (8 gol e 5 assist in 34 partite), prima di una breve parentesi in Qatar.

La nuova sfida

Ora la scelta di tornare in patria, al Wydad Casablanca, che in campionato ha raccolto 11 punti nelle prime quattro giornate e insegue il Maghreb Fez, ancora a punteggio pieno. Per Ziyech è l’occasione di ritrovare entusiasmo e continuità, riportando il suo talento là dove tutto è cominciato.

