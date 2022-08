Prende forma con il sorteggio dei gironi la nuova edizione del torneo, al via anche Milan, Inter, Napoli e Juventus: calendario Champions League 2022/23

Giovedì 25 agosto, con il sorteggio effettuato a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della Champions League, la 68ª da quando esiste la massima competizione europea per club, la 31ª da quando porta il nome attuale. Al via anche quattro club italiani: oltre al Milan, campione d’Italia in carica, partecipano l’Inter, il Napoli e la Juventus. Calendario Champions League 2022/23: l’ultima edizione del torneo ha visto il trionfo del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha battuto in finale a Parigi il Liverpool di Jurgen Klopp.

La fase a gironi di Champions della Champions League 2022/23 prende il via a settembre per chiudersi a novembre: questo per la disputa autunnale dei Mondiali, che stopperà la competizione europea al pari di Europa League, Conference League e dei campionati nazionali dei vari Paesi.

Date e sedi sorteggi

Tutti i sorteggi, tranne quello della Fase a gironi, che si è svolto a Istanbul alle 18.00, avranno luogo a Nyon, in Svizzera, a mezzogiorno:

25 agosto 2022: Sorteggio fase a gironi;

7 novembre 2022: Sorteggio ottavi di finale;

17 marzo 2023: Sorteggio quarti di finale e semifinali;

Date Champions League 2022/23

La Champions League 2022/23, preceduta dai turni di qualificazione, inizia il 6 settembre 2022 e si conclude con la finale il 10 giugno 2023, in programma allo Stadio Atatürk Olympic di Istanbul, in Turchia.

Date fase a Gironi

Rispetto alle edizioni normali cui siamo abituati ad assistere, la presenza dei Mondiali in autunno costringe l’UEFA a comprimere le 6 giornate della fase a gironi in meno di 2 mesi:

1ª GIORNATA: 6 e 7 settembre 2022

6 e 7 settembre 2022 2ª GIORNATA: 13 e 14 settembre 2022

13 e 14 settembre 2022 3ª GIORNATA: 4 e 5 ottobre 2022

4 e 5 ottobre 2022 4ª GIORNATA: 11 e 12 ottobre 2022

11 e 12 ottobre 2022 5ª GIORNATA: 25 e 26 ottobre 2022

25 e 26 ottobre 2022 6ª GIORNATA: 1 e 2 novembre 2022

Date fase ad eliminazione diretta

Ottavi di finale: 14-15 febbraio 2023 (andata), 21-22 febbraio 2023 (ritorno)

Quarti di finale: 11-12 aprile 2023 (andata), 18-19 aprile 2023 (ritorno)

Semifinali: 9-10 maggio 2023 (andata), 16-17 maggio 2023 (ritorno)

Finale (Stadio Atatürk Olympic di Istanbul, Turchia): 10 giugno 2023

I Gironi

Al sorteggio della fase a Gironi hanno partecipato 32 squadre, le 26 qualificate di diritto a questo turno e le sei vincitrici degli spareggi, divise in quatto fasce. Fra le italiane Milan in prima fascia, Juventus in 2ª e Inter e Napoli in 3ª.

Ecco gli 8 gironi definiti dal sorteggio di Istanbul:

GRUPPO A

Ajax (Olanda)

Liverpool (Inghilterra)

NAPOLI (Italia)

Rangers (Scozia)

GRUPPO B

Porto (Portogallo)

Atletico Madrid (Spagna)

Bayer Leverkusen (Germania)

Bruges (Belgio)

GRUPPO C

Bayern Monaco (Germania)

Barcellona (Spagna)

INTER (Italia)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

GRUPPO D

Eintracht Francoforte (Germania)

Tottenham (Inghilterra)

Sporting CP (Portogallo)

Olympique Marsiglia (Francia)

GRUPPO E

MILAN (Italia)

Chelsea (Inghilterra)

Salisburgo (Austria)

Dinamo Zagabria (Croazia)

GRUPPO F

Real Madrid (Spagna)

Lipsia (Germania)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Celtic (Scozia)

GRUPPO G

Manchester City (Inghilterra)

Siviglia (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Copenaghen (Danimarca)

GRUPPO H